Захарова: страны НАТО не предоставили доказательств причастности России к киберинцидентам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. НАТО не предоставила доказательств причастности России к инцидентам в сфере кибербезопасности, о которых говорила в своем докладе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вышедший 12 января доклад Таллинского центра передового опыта НАТО о кибербезопасности "Киберугрозы и НАТО 2030".

"Россию по сложившейся у западников практике авторы доклада бездоказательно обвиняют в создании вредоносных программ для шпионажа, нарушении работы критической инфраструктуры, вмешательстве во внутренние дела других государств. <...> До сих пор нам не было представлено ни одного доказательства причастности российской стороны к киберинцидентам", - сказала она.

Представитель МИД РФ добавила, что эти заявления являются выдумкой. "Не в стиле наших западных партнеров, а тем более НАТО, что-то проверять, прежде чем запускать в информационное пространство, просто потому что многое из этого - выдумки. Невозможно проверять это", - сказала она.

По мнению Захаровой, тема кибербезопасности и цифровой защиты будет затронута на следующем саммите НАТО, запланированном на текущий год.