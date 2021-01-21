{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров осудил решение США внести Кубу в список стран - спонсоров терроризма

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия выступает за отмену торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей осудил решение США включить Кубу в список стран - спонсоров терроризма.

"Сергей Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран - спонсоров терроризма", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

Лавров вновь подтвердил, что Россия выступает за незамедлительную отмену торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. "Министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций", - добавили в дипведомстве.

Главы МИД также обсудили вопросы развития двустороннего стратегического партнерства и торгово-экономического диалога. "Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям", - указали на Смоленской площади.

11 января администрация экс-президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму. Как заявляют американские власти, Куба, в частности, отказывалась выдать проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
МИД призвал серьезно подходить к поездкам в страны со сложной внутренней ситуацией
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что россияне обязаны соблюдать соответствие цели поездки, заявленной при получении визы, чтобы избежать эксцессов, которые могут привести к задержанию
Читать полностью