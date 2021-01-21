Грызлов назвал обстановку в Донбассе в последнее время более напряженной

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обстановка в Донбассе стала более напряженной, что связано с нарушением режима прекращения огня со стороны Украины. Об этом в четверг заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"В последнее время обстановка в Донбассе стала более напряженной, и это связано с многочисленными нарушениями режима прекращения огня со стороны Украины. Обстрелы и диверсии со стороны киевских силовиков не прекращались даже в период праздников", - отметил он по итогам очередного заседания группы.

Официально из режима прекращения огня никто не выходил, подчеркнул полпред, но несколько раз ситуация приближалась к очень опасной грани. "Де-факто меры по усилению режима прекращения огня (РПО) Украиной дезавуированы уже давно. Необходимо возвращение Киева в формат дополнительных мер. Сохраняет свою актуальность вопрос подтверждения мер по усилению РПО, особенно согласование механизма верификации нарушений", - отметил Грызлов.

По его словам, даже сейчас, в дни работы контактной группы и во время визита действующего председателя ОБСЕ, украинская сторона продолжила нарушать режим прекращения огня. Грызлов напомнил, что в результате минометных обстрелов повреждены жилые дома в пригороде Донецка. "Киев нарушил только что достигнутые договоренности по ремонтным работам на газораспределительной станции в Марьинке", - также указал полпред.

"Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины", - подытожил Грызлов.

Подтверждение прежних обязательств

Полпред России подчеркнул, что Киев должен подтвердить свою приверженность минским соглашениям и договоренностям, достигнутым в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина), для мирного разрешения конфликта в Донбассе.

"Год назад в Донбассе была надежда на скорейшее выполнение обещаний, данных украинским президентом в Париже на саммите "нормандской четверки". Сейчас очевидно, что достигнутые договоренности Киевом не выполняются", - сказал он.

"В плане политического урегулирования Киев за прошедший год не сделал ничего, и это было зафиксировано на недавней встрече политических советников лидеров четырех стран, - продолжал он. - Более того, Киев усиливает дискриминацию на подконтрольных ему территориях. Нормы украинского закона о языке, которые введены в действие несколько дней назад, прямо нарушают и минские соглашения, и весь комплекс международных обязательств Украины". По мнению Грызлова, эти "нарушения и преступления, совершенные киевской властью, должны стать темой обсуждения не только в контактной группе, но и на площадках ОБСЕ, Совета Европы, ООН".

"Украина, - подчеркнул российский полпред, - по-прежнему намеренно уклоняется и держит в секрете в течение шести лет будущий статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины. Это вопрос, на который Украина в соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений должна была ответить еще в марте 2015 года".

"Без этого продвижение в реализации минских соглашений невозможно. Предложения Донбасса относительно этого статуса игнорируются. Совершенно очевидно, что для мирного разрешения внутриукраинского конфликта фактически необходимо подтверждение Украиной приверженности минским соглашениям и нормандским договоренностям", - заключил Грызлов.

Он также обратил внимание на то, что в работе контактной группы в четверг впервые официально приняли участие представители общественности Донецка и Луганска. "Мы приветствуем такое расширение диалога. Напомню, что киевская сторона уже реализовала возможность расширить свою делегацию в прошлом году. Теперь это сделал Донбасс", - указал российский полпред.

Встреча главы ОБСЕ с украинской стороной

Встреча нового председателя ОБСЕ Анн Линде лишь с одной стороной конфликта в Донбассе - украинской - является очень несбалансированным и опасным шагом, заявил Грызлов.

"Если председатель ОБСЕ встречается только с одной стороной конфликта и не встречается с представителями Донецка и Луганска, это только поощряет агрессивную политику Киева в Донбассе, поощряет новые акции со стороны украинских вооруженных сил. И в ОБСЕ это должны понимать. То, что новое председательство в ОБСЕ начинается с очень несбалансированного шага, разговора только с одной стороной внутриукраинского конфликта - это неправильно и опасно. Однако время исправить эту ошибку у представителей ОБСЕ пока есть. Донецк и Луганск готовы к конструктивному взаимодействию с ОБСЕ, готовы к диалогу, и еще раз подтвердили это в рамках сегодняшнего заседания контактной группы", - заявил Грызлов.

Как подчеркнул Грызлов, "по итогам визита в Киев, по некоторым прозвучавшим комментариям видно, что председателю ОБСЕ была представлена совершенно искаженная картина ситуации в Донбассе, ситуации на Украине". По его словам, "встреча в Киеве с теми, кто нарушает минские соглашения, без четкого осуждения этих нарушений - не очень хорошее начало года для ОБСЕ".

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло в четверг в режиме видеоконференции. Ранее график переговоров контактной группы был изменен в связи с визитом в Киев нового председателя ОБСЕ. 18 января в режиме видеоконференции состоялось заседание подгруппы по вопросам безопасности. 19 января прошли заседания политической, гуманитарной и экономической подгрупп.