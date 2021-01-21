Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента на интернет-платформах США

ВЕНА, 21 января. /ТАСС/. Удаление российского контента из американских цифровых платформ представляет собой неприкрытую цензуру. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский дипломат заявил участникам постоянного совета ОБСЕ о беспокойстве из-за произвола американских цифровых платформ в отношении российских и русскоязычных СМИ. "Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру. Абсолютно очевиден четкий политический подтекст действий компаний группы Big Tech. Они идут в русле реализации внешнеполитических установок Вашингтона на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд и составляют серьезную конкуренцию западному медийному мейнстриму", - сказал Лукашевич.

"Так, платформы Facebook, Twitter и Google ограничили доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, не говоря уже о частных пользователях", - отметил он и добавил, что администраторы сервиса YouTube за последние годы внесли в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Угроза свободе мнений

Лукашевич также предупредил государства ОБСЕ об угрозе для свободы выражения мнений из-за блокоровок контента американскими частными корпорациями. В этой связи он призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру "внимательно отслеживать неправомерные попытки произвольно цензурировать цифровое информационное пространство и оказать помощь США в налаживании соблюдения свободы слова".

Лукашевич, выступая на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ, назвал "охотой на ведьм" развернувшуюся в США масштабную политически мотивированную зачистку цифрового пространства крупнейшими американскими социальными сетями, которые заблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, общее число подписчиков которых составляет более 200 млн. Он пояснил, что сделано это было в обход каких-либо правовых механизмов, без решения судебных органов или мнения какой-либо профильной структуры по этике.

"Подобная наглая, без оглядки на государства, корпоративная цензура на таком уровне - явление экстраординарное. Налицо новая и весьма серьезная угроза для свободы выражения мнения и СМИ. Недопустимо, чтобы несколько частных корпораций, которым по факту позволили злоупотреблять своим почти монопольным положением в информационном пространстве, могли по своему усмотрению манипулировать новостями и фактами, причем в глобальном масштабе", - подчеркнул Лукашевич.

По его словам, многие эксперты, говоря о нарушении такими частными структурами "цифрового суверенитета", обвиняют их в стремлении установить "цифровую диктатуру". "Если сегодня не предпринять совместных усилий, то завтра мировое сообщество может лишиться свободного доступа к информации и, как следствие, возможности объективно ориентироваться в происходящем", - аргументировал дипломат.

Российский постпред пояснил, что мировое сообщество не будет покорно взирать на попытки грубо установить глобальную цензуру за счет монопольного положения в ключевых сегментах мировой сети, поэтому активно идет создание альтернативных американским ресурсов в других странах. "И США со своими корпорациями будут нести ответственность за неизбежную в этой связи деглобализацию сетевого пространства, разрыв некогда единого информационного полотна на национальные лоскуты", - резюмировал он.