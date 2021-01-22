Депутаты от ЛДПР предлагают запретить штрафовать спецтранспорт при включенных мигалках

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР в пятницу вносят в Госдуму законопроект, согласно которому владельцы спецтранспорта, включая скорую помощь, в случае нарушения им ПДД с включенным проблесковым маячком синего цвета будут освобождаться от административной ответственности при фиксации данного нарушения камерами. Текст и пояснительная записка были опубликованы в телеграм-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Изменения предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой речь идет о машинах, "имеющих нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения".

Как отмечается в пояснительных материалах, водители машин оперативных служб, "выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения". Однако такие нарушения фиксируются дорожными камерами, после чего штрафы выписываются собственникам - госорганам, за которыми закреплен этот транспорт.

Авторы указывают, что данная ответственность иногда перекладывается на водителей машин, которые были вынуждены нарушить ПДД из-за служебной необходимости. Это касается даже водителей автомобилей скорой помощи.

В связи с этим КоАП предлагается дополнить нормой, согласно которой владельцы транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и соответствующих обозначениях освобождается от административной ответственности в случае нарушений правил движения, зафиксированных камерами в автоматическом режиме.

В правительстве данную инициативу ранее не поддержали. В проекте отзыва кабмина, подготовленном комиссией по законопроектной деятельности, сказано, что в случае совершения спецтранспортом нарушений при включенном маячке и выполнении неотложного служебного задания "отсутствует событие административного правонарушения". "Кроме того, введение предлагаемых законопроектом оснований освобождения от административной ответственности за совершение любого транспортного правонарушения не отвечает целям обеспечения порядка и безопасности дорожного движения", - говорится в документе.