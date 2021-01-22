Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в Совбезе ООН

ООН, 22 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Тема Белоруссии не имеет никакого отношения к Совету Безопасности (СБ) ООН, и попытки ее обсудить политизированы. Об этом заявил в пятницу ТАСС постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

"Совершенно очевидно, что ситуация в Белоруссии не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности, - сказал он. - Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность. Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз".

"Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы", - подчеркнул Небензя.

22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проведет неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Заседание пройдет по "формуле Арриа" - встречи в данном формате проходят не в зале Совета Безопасности, на них не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.