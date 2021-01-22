Мишустин освободил от должности главу упраздняемой Россвязи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи) в связи с упразднением этого ведомства. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником. Мишустин поручил Минцифры РФ завершить процесс ликвидации обоих ведомств до 30 июня 2021 года.