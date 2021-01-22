Лига безопасного интернета выступила за ограничение TikTok в РФ из-за призывов к протестам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Лига безопасного интернета высказалась за ограничение социальных сетей TikTok и Twitter в России из-за призывов к протестам 23 января. Об этом заявила журналистам директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"В социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте среди детей массово распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января, - сказала она. - Мы призываем органы власти и правоохранительные органы предпринять существенные шаги для пресечения распространения запрещенной информации вплоть до ограничения скорости траффика Tik Tok, Twitter, в которых наиболее активно распространяется подобная информация, или их полной блокировки на территории России".

Такие действия, по словам Мизулиной, должны быть предприняты в связи с нарушением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, до момента полного устранения всех нарушений.

Мизулина полагает, что видеоролики созданы по единым шаблонам и продвигаются профессионалами с помощью определенных технологий в социальных сетях. На это идут колоссальные средства, это абсолютно циничная провокация в отношении детей, которая может привести к трагическим последствиям, добавила она.