ОП попросит Генпрокуратуру вынести предостережение Google за рекламу несогласованной акции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направит обращение в Генпрокуратуру России с просьбой вынести предостережение корпорации Google о недопустимости нарушения закона в связи с публикацией в видеохостинге YouTube рекламы с призывом к участию в несогласованных акциях 23 января. Таким образом члены ОП отреагировали на соответствующее предложение директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

"Есть факты, показывающие, что в YouTube перед проигрыванием ролика обычно показываются два рекламных объявления, вот перед этими роликами показывалась реклама с видео Навального, который призывал граждан выходить на митинг 23 января", - сказал Зыков в четверг в ходе круглого стола в ОП, посвященного блокировке аккаунтов в соцсетях.

По его словам, таким образом, этот видеоролик прошел официальную модерацию корпорации Google. "То есть Google, таким образом, не видит ничего плохого и вмешивается во внутренние дела России. В связи с этим у меня первое предложение к Общественной палате - направить соответствующее обращение в Генпрокуратуру с требованием провести расследование по вмешательству во внутренние дела РФ", - отметил Зыков.

В свою очередь, первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич добавил, что по итогам этого круглого стола "Общественная палата отправит письмо в Генпрокуратуру России с предложением вынести предостережение корпорации Google о недопустимости нарушения закона на территории нашей страны".

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.