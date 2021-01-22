Песков заявил, что Россия приветствует предложение США по продлению СНВ-3

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия приветствует политическую волю США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но все зависит от деталей этого предложения. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что "здесь очень важно принимать во внимание озабоченность друг друга и учитывать хорошо известную в этой области позицию России". Он затруднился ответить на вопрос, получила ли уже Москва по дипломатическим каналам формальное предложение о продлении договора: "Я пока не имею информации на этот счет, пока не владею деталями".

Представитель Кремля добавил, что Москва пока не знает, "о чем конкретно готова говорить американская сторона". "У нас есть своя позиция, хорошо известная и последовательная, за которую мы не можем выйти", - указал он.

Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Байден выступает за продление договора без каких-либо изменений и условий, Песков сказал: "До сих пор об этом речи не шло, до сих пор выдвигались определенные условия для продления, ряд этих условий абсолютно нам не подходил, поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом будем давать комментарии".