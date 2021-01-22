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Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете конституции в некоторых кодексах РФ

Приоритет конституции предлагается зафиксировать в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму законопроекты о приоритете конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. Документы опубликованы в думской электронной базе.

Во всех трех кодексах предлагается прописать, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

В статье 79 Конституции РФ указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ. Такое изменение в основной закон вступило в силу по итогам прошедшего летом 2020 года общероссийского голосования по поправкам к конституции.

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