Путин обсудил с Совбезом контроль над вооружениями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ вопросы стратегической стабильности, а также внутрироссийские проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России", - сказал он. "Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов Иванов.

О контроле над вооружениями

Россия и США подписали в 2010 году Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Он остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

Как заявили в МИД РФ 20 января, Москва продолжает выступать за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. 15 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что в ходе контактов представители прежней администрации США обставляли продление договора неприемлемыми дополнительными условиями. Он подчеркнул, что "если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро".