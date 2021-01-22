В СФ указали, что РФ поддерживает продление СНВ-3 без дополнительных неприемлемых условий

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия приветствует и выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если это не будет сопровождаться дополнительными неприемлемыми для РФ условиями, заявил ТАСС в пятницу председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то отягощениями, дополнительными условиями, неприемлемыми для России, то мы только за. Напомню, что именно Россия в прошлых переговорах инициировала сохранение СНВ-3, когда США в лице прежнего руководства выражали противоположное намерение", - пояснил Бондарев.

"Тогда президент России Владимир Владимирович Путин предлагал пролонгировать его на год (в тот момент и в той ситуации даже речи не шло о продлении на пять лет, США в принципе были против самого факта продления документа в его текущем варианте), а после подготовить более актуальную редакцию, так как со времени его заключения многое в мире изменилось. В любом случае по этому вопросу надо договариваться",- добавил сенатор.

По его словам, продление СНВ-3 отвечает интересам и США, и России. Бондарев считает, что президент США Джозеф Байден "сделал правильные выводы из справедливой критики в адрес Дональда Трампа, касающейся милитаризации промышленности, увеличения военного бюджета, расторжения ДРСМД, и решил задать противоположный тренд на разоружение". "Мы надеемся, что это послужит снижению международной напряженности и нормализации как российско-американских отношений, так и общемировой обстановки", - подчеркнул Бондарев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия приветствует политическую волю США в вопросе продления договора, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить.