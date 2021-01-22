МИД РФ: Украина надеется подключить США к переговорам для отказа от минских соглашений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подключение США к "нормандскому формату" (Россия, Германия, Украина, Франция) нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей. Об этом заявили ТАСС в пятницу в МИД РФ.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - отметили в дипведомстве.

"Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии", если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится", - указали в министерстве.

Расширение числа участников "нормандского формата" возможно только при наличии консенсуса по этому вопросу, которого в данный момент нет, подчеркнули в ведомстве. "Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится", - указали в МИД. "С учетом этого могли бы только пожелать украинской стороне вместо того, чтобы тешить себя иллюзиями, взяться, наконец, за честное и добросовестное выполнение своих обязательств по комплексу мер во всей их полноте и последовательности. Только такой выбор способен принести мир и спокойствие в Донбасс, о чем так лицемерно пекутся в Киеве", - резюмировали в дипведомстве.

Ранее официальные лица со стороны Украины неоднократно заявляли о намерениях привлечь США к переговорам в "нормандском формате". В частности, украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко, выступая на видеоконференции Национальной коалиции поддержки евразийского еврейства, заявил, что Киев при новой администрации Белого дома надеется на более активную роль США в обеспечении безопасности Украины, в том числе на их прямое вовлечение в переговоры в "нормандском формате" и контактной группе.