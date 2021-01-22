Захарова: Россия готова немедленно вступить в контакт с США для скорейшего продления ДСНВ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москва готова незамедлительно вступить в контакт с Вашингтоном по линии внешнеполитических ведомств для скорейшего продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что Москва приветствует настрой Вашингтона на продление договора на пять лет. "Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет. Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года", - подчеркнула дипломат.

"Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", - напомнила официальный представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.