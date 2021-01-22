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В Крыму заинтересованы в визите экс-президента Украины Кравчука

Первый заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс отметил, что в республике готовы показать первому президенту Украины не только Крымский мост и трассу "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Власти Крыма заинтересованы в визите бывшего президента Украины Леонида Кравчука, чтобы в Киеве узнали, как развивается полуостров после воссоединения с Россией, заявил в ТАСС первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Ранее глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью крымскому телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым. При этом он отметил, что не рассчитывает на большое удовлетворение от поездки и не думает, что посещение полуострова позитивно оценит российская сторона.

"Пусть приезжает, конечно, отдохнет на Южном берегу Крыма, поездит и посмотрит, - сказал Фикс, отвечая на вопрос ТАСС, готовы ли власти республики принять Кравчука. - Мы заинтересованы, чтобы они своими глазами увидели и сказали там, на Украине: "Ребята, давайте останавливаться, <...> люди развиваются, и пусть живут так, как они сделали выбор в 2014 году".

Первый вице-спикер регионального парламента отметил, что в республике готовы показать первому президенту Украины не только Крымский мост и трассу "Таврида", но и изменения в облике сел. "Я считаю, что все, кто желают приехать в Крым, кроме тех, которые враги наши, конечно, должны приехать и увидеть, как развивается Крым. Чтобы сопоставить то, что было до 2014 года, и как сегодня Крым развивается", - сказал Фикс.

Сенатор от Крыма, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди напомнила, что из-за пандемии нового коронавируса при въезде в Россию для иностранцев действуют ограничения. При этом добавила, что "приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные".

"Нужно также определиться: в каком качестве будет осуществляться поездка. Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации - Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке посредством Министерства иностранных дел Российской Федерации", - отметила Ковитиди.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает, что "Леонид Макарович в свойственной ему манере лукавит, не уточняя, с какой целью он хотел бы посетить Крым". По мнению Козенко, визиту Кравчука в Крыму "не сильно обрадуются". "Хотя и противиться этому не будут - его просто не заметят рядовые крымчане, потому что живут другими, не зависящими от Украины категориями", - добавил он.

"Он всегда был и остается идеологическим противником русского Крыма. Но мы - крымчане - открыты для посещения любых зарубежных политиков. Я уверена, что Леонид Кравчук, если бы все-таки приехал в Крым, был приятно удивлен, ведь за те годы, которые Крым находится в составе России, полуостров изменился кардинально в лучшую сторону", - отметила председатель украинской общины Крыма член общественной палаты республики Анастасия Гридчина.

Теги
УкраинаРоссияКрымКравчук, Леонид Макарович
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