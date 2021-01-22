Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили актуальные двусторонние вопросы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в пятницу актуальные вопросы российско-белорусских отношений, а также проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних российско-белорусских отношений и текущие проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Ранее о беседе руководителей внешнеполитических ведомств двух стран сообщил МИД Белоруссии.