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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили актуальные двусторонние вопросы

Собеседники также затронули проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в пятницу актуальные вопросы российско-белорусских отношений, а также проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних российско-белорусских отношений и текущие проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Ранее о беседе руководителей внешнеполитических ведомств двух стран сообщил МИД Белоруссии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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