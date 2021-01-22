В Госдуме обсуждают меры для соблюдения законодательства России западными IT-компаниями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждает меры, которые необходимо принять для обеспечения соблюдения российского законодательства западными IT-компаниями, среди них - обязательное открытие представительств и создание дочерних структур в РФ. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава комитета Александр Хинштейн.

Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что палата направит обращение в Госдуму с просьбой принять закон об обязательном открытии иностранными IT-компаниями своих представительств в России.

"Комитет понимает необходимость того, чтобы крупные интернет-игроки действовали в России, находясь в нашей юрисдикции, но однозначно утверждать, что наличие их представительств решит эту проблему, преждевременно. Есть разные пути, которые сегодня мы уже обсуждаем. Это в том числе и представительства, но надо понимать, что представительство как таковое далеко не всегда наделяется надлежащими полномочиями. Другим вариантом может быть создание дочерних структур именно для работы в России, но опять же при условии, конечно, наличия полномочий", - сказал парламентарий.

В качестве примера он привел деятельность российского офиса Google. "Google Russia никак не отвечает за действия большого Google. И вся деятельность Google Russia, по сути, сводится к продаже рекламного контента", - отметил он.

По словам депутата, эти инициативы находятся на стадии обсуждения, готовых законодательных предложений пока нет. "Мы прорабатываем эти подходы еще с прошлого года, но здесь нет простого ответа. И создание представительств автоматически не решит эту проблему. Это лишь один из путей решения", - считает председатель думского комитета. Возможные сроки внесения в Госдуму соответствующего законопроекта, добавил он, пока также не ясны.

"Если мы сообща выработаем решение, которое позволяет разобраться с этой проблемой, безусловно, такая инициатива будет внесена", - заключил Хинштейн.