Захарова: решение КС Молдавии о статусе русского языка противоречит обещаниям Санду

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Решение Конституционного суда Молдавии лишить русский язык статуса языка межнационального общения противоречит предвыборными обещаниям президента страны Майи Санду. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии от 21 января 2021 года о том, что принятый 16 декабря 2020 года закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова", вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует конституции страны", - сказала она.

"Вердикт Конституционного суда, перечеркивающий решение молдавского парламента, не может не разочаровывать еще и тем, что не более как в ноябре 2020 года Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне". Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными", - указала дипломат.

По словам Захаровой, непонятно, как решение КС Молдавии, ущемляющее права русскоязычного населения, соотносится с заявлениями Санду о "европейском выборе", который предполагает следование европейским ценностям. "В Европейском союзе, куда так стремится привести Молдавию Майя Санду, есть страны, где статус государственного имеют языки, на которых говорят не более одного процента населения. В Молдавии русским языком владеют 80% жителей", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования. "Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве", - заключила официальный представитель МИД.

Вопрос о статусе

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе Партии социалистов принял закон о функционировании языков, который наделил русский статусом языка межнационального общения. Экс-президент страны Игорь Додон 18 декабря, за несколько дней до истечения полномочий главы государства, подписал данный документ. По новому закону о языках государственные органы и чиновники обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском.

Против этой инициативы выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, Демократической партии и других формирований, представители которых бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языках. Позже они оспорили его в КС. 21 января суд признал закон не соответствующим основному закону страны.