КПРФ переизберет партийное руководство на съезде в конце апреля

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Восемнадцатый съезд КПРФ пройдет 24 апреля, на нем будет обновлен состав Центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии партии. Соответствующее постановление принято в субботу на пленуме ЦК КПРФ, проходящем в подмосковных Снегирях.

"Созвать XVIII съезд политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 24 апреля 2021 года", - говорится в постановлении. В повестке съезда - выборы членов ЦК КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии, а также отчеты этих структур о проделанной работе.

Предыдущий, 17-й, съезд КПРФ прошел в мае 2017 года, на нем также избирался новый состав ЦК и руководящие органы партии на ближайшие четыре года. Запланированный на 24 апреля съезд не является предвыборным, поскольку партии приступают к утверждению программ и списков кандидатов только после официального назначения выборов.

Пленум ЦК КПРФ, как правило, собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено. Тема январского пленума - "Об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны".