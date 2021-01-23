Захарова: дипломатам США придется объясниться по публикациям о "маршрутах протестов" в РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Американским дипломатам придется объясниться в МИД РФ по поводу публикаций посольством США в Москве "маршрутов протестов" в городах России. Об этом заявила ТАСС в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и вбросило информацию о "походе на Кремль". Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли, - сказала она. - Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади".