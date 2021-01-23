МИД РФ: попытки подстрекательства со стороны США негативно отразятся на связях с Россией

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МИД РФ заявил, что попытки американской дипломатии фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал, они будут иметь негативные последствия для российско-американских отношений. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства в связи с сообщениями, размещенными в социальных сетях посольством Соединенных Штатов в Москве.

Российский МИД посоветовал властям США заняться собственными проблемами, назвав в качестве примера "преодоление глубокого раскола в американском обществе", который, по мнению ведомства, порожден социальной несправедливостью, преследованием инакомыслия и неравенством.

В министерстве подчеркнули, что руководству американского посольства США серьезный разговор в МИД РФ.

В ведомстве констатировали, что американское диппредставительство в Москве уже не впервые показывает пренебрежение дипломатическими правилами и нормами. По мнению МИД, речь, по сути, идет "о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних".