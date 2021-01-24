Песков заявил, что на акции протеста выходит намного меньше людей, чем голосуют за Путина

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Раскачать ситуацию в России не получается, потому что президент РФ Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают незаконные акции протеста. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Комментируя, по его словам, "так называемые разоблачения" о якобы имеющемся у Путина дворце, представитель Кремля отметил, что они выгодны "тем, кто хочет дальше качать ситуацию", однако "на самом деле [она] не качается".

"Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - подчеркнул Песков, напомнив, что многие граждане проголосовали также за поправки в конституцию. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей [участвуют в протестах]", - заметил пресс-секретарь президента.

Он при этом подчеркнул, что "это тоже граждане России". "Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может: это нарушение закона", - заключил представитель Кремля.