Песков: США стоит "примерить на себя" публикации посольства в поддержку акций протеста

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Публикации посольства США в Москве о несанкционированных акциях в РФ являются косвенным вмешательством во внутренние дела России и поддержкой нарушения закона. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1".

"Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела", - сказал представитель Кремля, комментируя публикации посольства США относительно незаконных акций протеста в России. По словам Пескова, это является "прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций".

Пресс-секретарь президента отметил, что, если бы дипмиссия РФ так же писала о беспорядках в США, "а они там продолжаются", то это "вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне". "Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", - подчеркнул Песков.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

В МИД России ранее заявили, что размещение посольством США на своем сайте информации о времени и местах проведения несанкционированных мероприятий выходит за рамки заботы об американских гражданах в России.