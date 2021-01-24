В СФ сообщили, что за несогласованными акциями в РФ видны действия иностранных государств

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. /Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ имеет основания полагать, что к организации несанкционированных акций в России причастны специалисты из иностранных государств. Об этом заявил в воскресенье председатель комиссии Андрей Климов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Сенаторская комиссия имеет основания полагать, что за всеми этими мероприятиями явно прослеживаются действия иностранных государств, и все это происходит при содействии зарубежных специалистов", - сказал он.

Климов также добавил, что для привлечения россиян к участию в несогласованных мероприятиях была сделана ставка на зарубежные цифровые платформы, мессенджеры. Кроме того, к участию привлекались несовершеннолетние. "Это противоправное действие уже само по себе", - подчеркнул он.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев ранее заявил, что комиссия начала работу по выявлению тех, кто стоит за призывами к участию россиян в несогласованных акциях протеста 23 января, распространяемыми в соцсетях. Пискарев отметил, что комиссия "готова оперативно изучить материалы о возможной причастности зарубежных сил к распространению в ряде социальных сетей призывов к участию в несанкционированных акциях в ближайшие выходные".

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.