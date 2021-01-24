Захарова: действия стран Запада в отношении РФ показывают глубочайший кризис их идеологии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Различия в оценке протестов на Западе и в России, а также блокировка официальных российских аккаунтов на американских интернет-платформах свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"В США информация о блокировке российских либо официальных лиц, либо официальных страниц, либо страниц СМИ происходит просто на уровне принятия неких корпоративных решений. Можно говорить более приземленно, рассказывать, что это часть попытки сдерживания. Но, на мой взгляд, надо говорить глобально. Это - кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что события в Вашингтоне 6 января на Западе назвали нападением на демократию, в то время как незаконные акции протеста в России 23 января были поддержаны "воодушевительными призывами" из США. "Сейчас, после, условно говоря, прошедших дождей за эти годы и месяцы, краска сошла, и мы увидели, что там есть на самом деле. Это кризис их идеологии, но опасный, потому что угрожает суверенитету многих стран", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что подобные призывы происходят на фоне пандемии коронавируса, когда все страны пытаются минимизировать ущерб от нее и остановить волны заболеваемости. "Никому никого не жаль", - отметила дипломат.