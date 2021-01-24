Захарова: Москва ответит на комментарии дипломатов США относительно незаконных акций

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. МИД России ответит на комментарии американских дипломатов о несанкционированных акциях в РФ 23 января и продолжит разбирательство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Мы безусловно будем на это отвечать", - сказала она. Захарова напомнила, что, как уже заявлял накануне МИД РФ, "американским дипломатам придется объясняться в министерстве иностранных дел за поведение посольства США в Москве и за заявления, которые звучали по линии Госдепа".

"Но разбираться будем дальше, потому что это только вершина айсберга - то, что опубликовали официальные структуры США, те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, вся эта история имеет глубинные корни, в том числе и информационные. Она подчеркнула, что США уже много лет "объявили крестовый поход якобы на фейки". "Если зайти на американскую платформу цифровую, соцсети, хостинг какой-либо, даже если не хотите, но вам будут предлагать смотреть материалы определенной направленности, материалы как раз с призывами к незаконным протестам, раскручиванием фейков и так далее. Но вы никогда не найдете хотя бы как-то официальное опровержение российской стороны. И ведь это же делается намеренно", - указала официальный представитель МИД РФ.

В пятницу посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о времени и местах проведения несогласованных акциях протеста в российских городах. МИД РФ в тот же день заявил, что размещение посольством США таких сообщений выходит за рамки заботы об американских гражданах в России. В субботу Захарова проинформировала, что американским дипломатам придется объясняться в МИД РФ по поводу публикаций посольством "маршрутов протестов".