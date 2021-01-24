Турчак считает митинги 23 января попыткой "взорвать страну" по зарубежному сценарию

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Цель несанкционированных протестных акций, прошедших 23 января в России, - дестабилизировать ситуацию в стране по сценарию, написанному за рубежом. Такое мнение высказал в воскресенье секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну, - написал Турчак на своей странице в Instagram. - Мы всегда были и будем рядом с нашим лидером, и никому не позволим разрушать нашу страну".

Единоросс полагает, что массовые акции были "очередной серией сценария", написанного не в России. "В этом сериале каждое действие продумано и просчитано: псевдоотравление, "возвращение", псевдорасследование, не выдерживающее самого элементарного здравого смысла. Дело не в "отравленном сидельце", дело в глобальной машине Запада, которая от санкций до цензуры в социальных сетях работает против нашей страны", - уверен Турчак.

По его словам, целями "сценаристов" являются Россия и ее президент. "Смысл у них один - Россия должна быть послушной и слабой", - убежден политик.

"Ответ, как всегда в нашей истории один - единство. Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведет Россию в условиях мирового шторма", - призвал Турчак.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.