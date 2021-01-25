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Глава Нерюнгринского района Якутии Станиловский сообщил о сложении полномочий

Он отметил, что досрочное сложение полномочий связано с семейными обстоятельствами

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский заявил о досрочном сложении полномочий.

"Сегодня, 25 января 2020 года, я подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы района в Нерюнгринский районный совет депутатов. Это решение принято по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами", - приводятся в понедельник на сайте района слова Станиловского.

Он отметил, что "сегодня Нерюнгринский район по многим показателям входит в тройку лидеров республики" и такие результаты дают ему "моральное право с чувством выполненного долга сменить род деятельности". "Я планирую продолжить активное участие в жизни района", - отметил Станиловский, который был назначен муниципальным руководителем в 2016 году.

В Нерюнгринском районе проживает свыше 73 тыс. человек. Район является одним из наиболее промышленно развитых на Дальнем Востоке.

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