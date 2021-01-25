Небензя назвал хорошими шансы генсека ООН Гутерриша на переизбрание на второй срок

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш имеет хорошие шансы на переизбрание на второй срок. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТАСС выразил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

"Конечно же, у нынешнего Генсека хорошие шансы на переизбрание, но будут рассматриваться все представленные кандидатуры. Хотя с учетом того, что Гутерриш неплохо проявил себя на посту генерального секретаря, трудно судить, много ли будет желающих конкурировать с ним", - отметил он.

"Принципиальных возражений против его кандидатуры я ни от кого не слышал", - добавил российский постпред.

Небензя обратил внимание, что Гутерриш имеет большой авторитет в мире. "Несмотря на то что не все и не во всем с ним соглашаются, все-таки большинство стран поддерживают его политику, - продолжил он. - Так что, несомненно, у него большая группа поддержки".

В начале января Гутерриш сообщил в письме Генассамблее и Совету Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый срок полномочий 71-летнего генсека истекает в конце 2021 года.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет.