Небензя: США пока выдвигают противоречащие Ирану требования для возврата в ядерную сделку

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Новая администрация в Вашингтоне и Тегеран пока выдвигают взаимоисключающие условия для возвращения США в ядерную сделку. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Постпред напомнил, что "кандидат на должность госсекретаря на слушаниях в Конгрессе упомянул, что новая администрация готова рассмотреть вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе". "Вопрос в том, когда это будет, на каких условиях", - добавил он.

"Стороны выдвигают, можно сказать, условия взаимоисключающие, - отметил Небензя. - Иранцы говорят о том, что они готовы рассмотреть этот вопрос, когда Соединенные Штаты полностью вернутся к выполнению своих обязательств, а Соединенные Штаты говорят ровно противоположное".

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы СВПД заработал в полную силу", - заключил он.