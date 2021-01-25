Небензя: РФ рассчитывает, что ВОЗ скоро сертифицирует российскую вакцину от коронавируса

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время сертифицирует российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы представили свои документы на преквалификацию нашей вакцины, на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing). С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована", - сказал он.

Небензя обратил внимание, что в мире наблюдается "вакцинная конкуренция". "Это сейчас потихоньку (в США - прим. ТАСС) стали признавать нашу вакцину, в том числе потому, что уже разобрались со своей", - отметил он.

"Мы предложили нашу вакцину ООН, когда вообще никаких других вакцин не было, - напомнил он. - Но в любом случае вопрос о применении нашей вакцины в штаб-квартире ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат".

В сентябре президент России Владимир Путин в выступлении, которое транслировалось в Генеральной ассамблее ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить вакцину "Спутник V" для сотрудников ООН. По его словам, обращения от коллег из ООН о поставке российской вакцины к российской стороне уже поступали.