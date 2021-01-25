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Небензя посоветовал новой администрации США поддержать проведение саммита "пятерки" СБ ООН

Постпред России при ООН напомнил, что инициатива РФ по проведению саммита "получила отклик в "пятерке" на предыдущем этапе, но затем вмешалась пандемия, которая сделала невозможной очную встречу"

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия по-прежнему готова к проведению встречи лидеров пяти постоянных членов СБ ООН (РФ, США, Франция, Великобритания и Китай) и ожидает реакции новой американской администрации на это предложение. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Пришла новая администрация США, которая тоже должна отреагировать на эту инициативу, - сказал он. - Но инициатива на столе, она по-прежнему актуальна и важна для прямого разговора. Я бы на месте американской администрации эту инициативу поддержал".

Он напомнил, что инициатива российского президента Владимира Путина по проведению саммита "получила отклик в "пятерке" на предыдущем этапе, но затем вмешалась пандемия, которая сделала невозможной очную встречу".

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