Небензя посоветовал новой администрации США поддержать проведение саммита "пятерки" СБ ООН

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия по-прежнему готова к проведению встречи лидеров пяти постоянных членов СБ ООН (РФ, США, Франция, Великобритания и Китай) и ожидает реакции новой американской администрации на это предложение. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Пришла новая администрация США, которая тоже должна отреагировать на эту инициативу, - сказал он. - Но инициатива на столе, она по-прежнему актуальна и важна для прямого разговора. Я бы на месте американской администрации эту инициативу поддержал".

Он напомнил, что инициатива российского президента Владимира Путина по проведению саммита "получила отклик в "пятерке" на предыдущем этапе, но затем вмешалась пандемия, которая сделала невозможной очную встречу".