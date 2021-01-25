Небензя: РФ будет настаивать на проведении открытых встреч СБ ООН по сирийскому химоружию

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия выступит против попыток вернуться к закрытым обсуждениям в Совете Безопасности (СБ) ООН темы ликвидации сирийского химоружия. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он сообщил, что Великобритания как председатель СБ ООН в феврале предлагает вернуться к обсуждению этой темы "за закрытыми дверями", то есть без видеотрансляции, а также без участия представителя Сирии. "Но против этого мы возражаем и будем возражать", - подчеркнул он.

"По нашей инициативе эти заседания стали открытыми, - напомнил дипломат. - Не видим, по какой причине они должны скрываться от широкой общественности".

Он выразил мнение, что "международное сообщество должно знать, что происходит вокруг сирийского химического досье". "Так что мы будем настаивать, чтобы заседание было открытым", - заключил Небензя.