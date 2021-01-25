ЦИК доработает КОИБы для применения при многодневном голосовании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Центризбирком России планирует доработать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) перед единым днем голосования в этом году для их использования при многодневном голосовании, комиссия также заинтересована в увеличении их количества. Об этом ТАСС в понедельник сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"ЦИК перед единым днем голосования 2021 года доработает КОИБы для их применения при многодневном голосовании. Разработчики не видят непреодолимых сложностей", - сказал Булаев.

По его словам, примененное на общероссийском голосовании по конституции и в единый день голосования в сентябре 2020 года многодневное голосование "потребовало адаптировать все применяемые избирательные технологии". "ЦИК, на мой взгляд, более чем кто-либо заинтересован в том, чтобы все технологии были понятны людям, чтобы они были максимально прозрачны, чтобы ни к какому элементу избирательной технологии не было недоверия. То, что КОИБы надо применять в течение всех дней голосования, для нас это было понятно с самого начала, но эта задача не самая простая", - отметил зампред ЦИК.

Он добавил, что на сегодняшний день задача по применению КОИБов в течение нескольких дней уже решена. "Есть соответствующий контракт, мы понимаем, что разработчики гарантируют программный продукт, они позже определят время его готовности. Мы понимаем, что применение КОИБов в течение трех дней вызывает необходимость решения и других задач. Например, каким образом гарантировать отсутствие доступа к КОИБу в течение всех этих трех суток. Мы понимаем, что эта задача должна быть решена, мы знаем, как ее решать", - подчеркнул Булаев.

Он отметил, что в данной ситуации "экспертам важно не рассматривать действия ЦИК в том ключе, что комиссия тут задумала какие-то очередные технологии, которые будут непрозрачными и непонятными". "Наоборот, мы предполагаем, что все, что мы делаем, с одной стороны, упрощает применяемые технологии, с другой стороны, позволяет сделать их наглядными, формировать к ним доверие и со стороны экспертного сообщества, и со стороны избирателей", - сказал зампред ЦИК.

По его словам, Центризбирком также "является сторонником того, чтобы число КОИБов было увеличено".

О работе КОИБов

В ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции и на выборах в единый день голосования 2020 года КОИБы использовались только в основные дни голосования 1 июля и 13 сентября соответственно. Как уточнял перед голосованием по конституции Булаев, это было связано с тем, что "программа уже была записана, перезалить ее на 15 тыс. КОИБах не представлялось возможным".

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.