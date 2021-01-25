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В МИД РФ заявили, что возобновление авиасообщения с Катаром коснется и полетов туристов

Замглавы МИД Михаил Богданов пояснил, что возобновление авиасообщения очень важно для двусторонних отношений России и Катара и реализации совместных проектов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Возобновление международного авиасообщения России с Катаром в ближайшее время коснется и полетов туристов. Об этом в понедельник сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Думаю, да, конечно. Это очень важное направление с Дохой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Богданов пояснил, что возобновление авиасообщения очень важно для двусторонних отношений РФ и Катара и реализации совместных проектов. "Не говоря уже о подготовке к чемпионату мира по футболу, который должен состояться уже в следующем году. Так что очень много дел есть в рамках наших двусторонних контактов и связей с этой страной. И это очень важный и удобный транзит для полетов на Дальний Восток, в Азию, да и в Африку", - добавил замглавы МИД.

Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение о возобновлении с 27 января авиасообщения с Вьетнамом (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индией (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндией (Москва - Хельсинки, два раза в неделю) и Катаром (Москва - Доха, три раза в неделю).

Теги
КатарРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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