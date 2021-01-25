МИД РФ: визит в Москву станет одной из первых поездок нового спецпосланника ООН по Ливии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Москва станет одной из первых мировых столиц, которые планирует посетить новый спецпосланник генсекретаря ООН по Ливии Ян Кубиш. Об этом в понедельник сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мы в пятницу разговаривали, да, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, планируется ли визит Кубиша в Москву. - Ему, конечно, нужно войти в курс дела, провести контакты с ливийцами. Потом одна из первых столиц, которую он собирается посетить, будучи назначенным спецпосланником по ливийскому направлению, - это, конечно, Москва".

Богданов отметил, что конкретных сроков визита пока нет. "Но мы ему подтвердили, что в любое удобное время будем рады его принять и провести углубленные консультации", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Думаю, что он заинтересован тоже с учетом нашего понимания того, что там происходит, наших контактов со всеми ливийскими сторонами. Поэтому здесь общие интересы", - заключил высокопоставленный дипломат.

18 января генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша спецпосланником в Ливии после одобрения его кандидатуры Советом Безопасности.