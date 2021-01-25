МИД России выразил протест США из-за публикаций о несанкционированных акциях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест российской стороны в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

"Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов", - сказала она.

Россия, продолжила Захарова, квалифицирует публикации посольства США о протестах в городах РФ как вмешательство во внутренние дела страны. "До сведения американского посла было доведено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявления Госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм", - указала она.

Россия будет разбираться с проблемой распространения американскими интернет-гигантами фейковой информации о несанкционированных акциях протеста в своих двусторонних контактах с США и на международных площадках, добавила официальный представитель МИД.

"Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими. Это платформы соцсетей, платформы видеохостингов, которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации. Сейчас занимаемся этими вопросами, и, конечно, постановка этой очень серьезной проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для американских ресурсов, дипломат указала, что "они прекрасно знают, чем это чревато". "Потому что ровно такие же вещи они проделывали с целым рядом российских СМИ, причем обвиняя их в том, что те не делали, но при этом накладывая свои рестрикции, включая в стоп-листы. <...> Социальные сети, штаб-квартиры которых расположены в США, продемонстрировали всему миру, как они умеют модерировать в том числе внутриамериканский контент, отключая американского президента за якобы [имевшие место] фейки и некие угрозы [совершения] неправомочных действий. Но почему-то в данном случае, несмотря на то, что огромное количество фейков было выявлено и Москва официально их дезавуировала, модерации не происходило. Получается, они нарушают правила сообщества, которые сами же и написали", - добавила официальный представитель МИД

"Работа началась, она будет продолжена. Мы будем вас информировать, как она идет и какие будут результаты", - резюмировала Захарова.

В пятницу посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о времени и местах проведения несогласованных акций протеста в российских городах. МИД РФ в тот же день заявил, что размещение посольством США таких сообщений выходит за рамки заботы об американских гражданах в России.