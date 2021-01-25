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Слуцкий заявил, что делегация РФ покинет сессии ПАСЕ, если ее полномочия не подтвердятся

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что российская делегация не приемлет никаких противоправных ограничений и санкций
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Сергей Фадеичев/ТАСС
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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ, если ее полномочия не подтвердятся в полном объеме, заявил журналистам в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если полномочия делегации РФ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма", - отметил Слуцкий.

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