Слуцкий заявил, что делегация РФ покинет сессии ПАСЕ, если ее полномочия не подтвердятся

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ, если ее полномочия не подтвердятся в полном объеме, заявил журналистам в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если полномочия делегации РФ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма", - отметил Слуцкий.