Толстой вновь занял пост заместителя председателя ПАСЕ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой вновь утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ", - сказал Володин.

Сам Толстой сообщил журналистам, что первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге "проходит относительно спокойно". "Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина. Далее ее мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения. Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием", - пояснил депутат.

"Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное", - резюмировал Толстой.