Володин: попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ по делу Навального не состоялась

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Попытка провести срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с принятием резолюции по делу Алексея Навального не состоялась. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по Навальному не состоялась", - сказал он.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой пояснял, что дебаты о задержании Навального переведены из категории срочных в категорию текущих, по их итогам не будет принято никаких резолюций. По его мнению, их идея состоит в том, чтобы "в очередной раз обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.