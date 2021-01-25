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Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

По словам президента, такими слухами россиянам пытались "промыть мозги"
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

"Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли, - сказал он на онлайн-встрече со студентами вузов. - Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!".

Глава государства считает, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги". "Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы", - сказал он. 

Путин обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть какие-то документы, данные о финансовых проводках, "хотя бы какие-то оформления у нотариуса - там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде". 

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