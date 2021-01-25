Путин назвал опасными незаконные акции протеста

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Граждане имеют право на выражение своих мнений, но только в рамках закона. Это подчеркнул в понедельник президент РФ Владимир Путин, отметив, что и полиция в ходе акций протеста должна действовать в соответствии с законом.

"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин на встрече со студентами, комментируя прошедшие в России несанкционированные акции.

Путин обратил внимание на январские события в США, когда "толпа захватила парламент". "Что с этими людьми делают?" - обратил внимание президент РФ, упомянув об обещании ФБР всех участников этих событий поймать и посадить в тюрьму. "От 15 до 25 лет [лишения свободы], как за внутренний терроризм. Они же тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено?" - отметил российский лидер.

Ответственная политика

"Тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних", - продолжил Путин, отметив, что "террористы так поступают", когда "впереди себя гонят женщин и детей". "Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое", - подчеркнул президент.

Он заключил, что все граждане имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения и на его продвижение в общественном сознании, но в рамках закона.

"Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона", - сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся "таким образом двигаться дальше".

"Никто не должен прибегать к ним [незаконным акциям], стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае, ответственная", - сказал глава государства.

Уроки истории

Говоря о произошедшем 6 января в Конгрессе США, Путин напомнил и о событиях 1993 года вокруг российского Верховного совета. "У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямой наводной по зданию парламента", - отметил президент, подчеркнув, что для нынешних школьников это далеко по времени, "все равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году".

"Но люди повзрослей должны это знать, должны помнить, и ни в коем случае, особенно ответственные люди, не должны это допускать", - подчеркнул глава государства.

Путин привел еще ряд примеров из истории России, когда "ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства", что от нее страдали как сами участники, так и те, кто не имел к этому никакого отношения. В частности, он упомянул Октябрьскую революцию и последствия благих намерений, "которыми руководствовались те, кто раскачивал Российскую империю", а также развал Советского Союза, после крушения которого "стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно".

"Я уж не говорю об утрате геополитических позиций "большой" России, а [говорю] о жизни конкретных людей: экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина. Все, все рухнуло. И люди прошли через тяжелое испытание гражданской войной, фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе", - заметил президент России.