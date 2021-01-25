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Володин призвал доверять президенту, а не фейкам о дворцах

Председатель Госдумы отметил, что именно усилиями президента были обеспечены обороноспособность страны, ее сильная позиция на международной арене, а также эффективность работы госорганов в период пандемии
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в беседе с журналистами призвал доверять президенту РФ Владимиру Путину, а не ложным роликам в интернете о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике.

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"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место", - сказал Володин, отметив, что глава государства придерживается аскетизма и работает практически круглосуточно.

"Я давно это говорю: президент - это институт, его пытаются дискредитировать. Удастся разрушить инструмент президентства - ничем его не заменишь, дальше пойдет разрушение страны, это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", - продолжил политик, отметив, что "нужно верить президенту, а не фейкам".

Володин напомнил, что именно усилиями президента были обеспечены обороноспособность страны, ее сильная позиция на международной арене, а также эффективность работы государственных органов в период пандемии коронавируса.

Сам Путин ранее заявил, что слухами о приписываемом ему дворце в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги". По его словам, "эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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