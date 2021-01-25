Захарова: Россия направит США ноту из-за распространения фейков их интернет-гигантами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия направит США ноту в связи с участием американских интернет-платформ в массовом распространении фейков, связанных с Россией. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний - это и соцсети, и видеохостинги - в распространении фейков. Причем это не единичный случай, это массовое распространение фейков", - сказала она.

Официальный представитель МИД указала, что наряду с этим блокировка на западных платформах официальных аккаунтов РФ "вызывает не просто озабоченность, но находится вне правовых норм и правил". Захарова добавила, что Россия будет поднимать эту тему как в двусторонних контактах с США, так и на профильных международных площадках.

Ранее МИД РФ заявил протест послу США в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России, указав, что данные действия расцениваются как вмешательство во внутренние дела.

Вмешательство в дела России

Москва на международных площадках, в том числе ОБСЕ, поднимет вопрос о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России, заявила Захарова.

"Хотела бы сказать, что, помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые как раз и занимаются подобной проблематикой, - сказала она. - Потому что в сочетании с грубым вмешательством во внутренние дела, а именно так мы квалифицируем действия американской стороны, мы видели просто жуткую эквилибристику в плане информационных технологий".

Захарова отметила, что, с одной стороны, идет распространение фейков, с другой - активная блокировка российского контента, блокировка официальных лиц, манипулирование материалами. "Все эти моменты мы постараемся отразить на международных площадках, которые профильно этим занимаются, - указала официальный представитель МИД РФ. - Еще раз говорю, что разговор не закончился, он будет продолжен".

"Конечно, в первую очередь это ОБСЕ", - добавила Захарова, отвечая на вопрос о том, какие это могут быть международные площадки.

Ранее МИД РФ заявил протест послу США в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России, указав, что данные действия расцениваются как вмешательство во внутренние дела.