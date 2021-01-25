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Эксперты России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления СНВ-3

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что в Вашингтоне выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские и американские эксперты начали работу по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия приветствует политическую волю Соединенных Штатов в вопросе продления договора, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПсаки, ДженЗахарова, Мария Владимировна
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