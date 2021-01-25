Эксперты России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления СНВ-3

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские и американские эксперты начали работу по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия приветствует политическую волю Соединенных Штатов в вопросе продления договора, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить.