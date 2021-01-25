Лавров проведет встречу с главой дипломатии ЕС 5 февраля в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 5 февраля в Москве переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"4-6 февраля Москву с рабочим визитом посетит высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 5 февраля он будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - информировали в дипведомстве.

Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс проблем и перспектив отношений Россия - ЕС. "Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес", - добавили на Смоленской площади.

Ранее Боррель в интервью агентству Reuters заявил, что его визит в Россию в настоящее время "необходим больше, чем когда бы то ни было".