Путин обсудил с президентом Мексики поставки российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Лидеры обсудили в том числе поставки в Мексику российской вакцины "Спутник V" и подготовку в России мексиканских медиков, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

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Указано, что была "предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности".

"Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины "Спутник V", а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков", - говорится в сообщении.

Путин пожелал скорейшего и полного выздоровления президенту Мексики, у которого был выявлен коронавирус. "В связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что с обеих сторон был "отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям". Также условлено о продолжении контактов.

Как в свою очередь сообщил в своем Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард по итогам разговора двух лидеров, Мексика надеется на скорое начало поставок "Спутника V" из России.

19 января Эбрард объявил, что власти Мексики намерены приобрести 7,4 млн доз "Спутника V" в период с января по март текущего года. Пока неизвестно, когда мексиканский регулятор может выдать разрешение на использование в республике российского препарата.

В воскресенье вечером президент Мексики сообщил у себя в Twitter, что заразился коронавирусом. По его словам, у него легкие симптомы вызываемого инфекцией заболевания, он получает лечение и сохраняет оптимистический настрой.