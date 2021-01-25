{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета "Победа" подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

"Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 годов)", - говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
Патрушев обсудил с помощником Байдена продление СНВ-3
Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ, разговор состоялся по инициативе Вашингтона
Читать полностью