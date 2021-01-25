Толстой заявил, что РФ готова работать с участниками заседаний ПАСЕ только на равных

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская сторона готова работать с другими участниками заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) только на равных и не приемлет того, чтобы полномочия ее делегации были затронуты. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" в понедельник.

"Конечно, если в какой-то мере полномочия российской делегации будут затронуты, то российская сторона так работать не будет. Мы можем здесь работать только на равных", - сказал он.

По словам Толстого, попытки продвижения инициативы о пересмотре полномочий российской делегации предпринимаются зарубежными коллегами нередко и уже стали для России рутинными. "Очень надеюсь, что здравомыслящее большинство в ассамблее не пойдет ни на какие очередные кризисы в Совете Европы", - добавил он.

Толстой отметил, что на данный момент ПАСЕ является единственной площадкой для диалога России с Европой. "На этой площадке мы обязаны, мы должны представлять волю наших граждан, наших избирателей, волю и факты, и информацию, которая идет из России. На нашей стороне правда, поэтому нам в этом смысле работать легко", - добавил он.

С инициативой оспаривания полномочий делегации РФ выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

Теперь комитету ПАСЕ по мониторингу предстоит в течение 24 часов подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). Она не имеет права голосовать лишь по проекту резолюции, которая оспаривает ее собственные полномочия. Дебаты состоятся в четверг.